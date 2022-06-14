خلال 6 أشهر.. أكثر من 10 آلاف حريق في العراق

شفق نيوز/ سجلت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف حادث حريق خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينة ان الحصة الأكبر كانت لمحافظات بغداد والبصرة ونينوى.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "الحرائق التي سجلتها المديرية في الأشهر الستة الماضية تجاوزت العشرة آلاف حريق في عموم المحافظات".

وبين ان "حرائق المنازل والمجمعات التجارية والمخازن هي الأكثر عرضة لحوادث الحريق لأسباب عدة منها درجات الحرارة المرتفعة، واستخدام وسائل التبريد التي تضغط على المنظومة الكهربائية، ورداءة نوعية الأسلاك الكهربائية المستخدمة، فضلا عن عدم وجود المطافئ وإهمال تعليمات فرق الدفاع المدني".

واشار إلى أن "الحل الأمثل للتقليل من حوادث الحريق هو التزام المواطنين بتعليمات الدفاع المدني والتحذيرات التي توجهها المديرية بشأن استخدام نوعية المواد المضادة للحريق في تغليف واجهات البناء".

واكد عبد الرحمن على "ضرورة الى توفير مستلزمات اطفاء الحرائق في المنزل والمحال التجارية، ومتابعة برامج الدفاع المدني عبر منصات التواصل للوقوف على أبرز توجيهات السلامة".