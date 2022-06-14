سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 6 أشهر.. أكثر من 10 آلاف حريق في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T12:33:18+0000
خلال 6 أشهر.. أكثر من 10 آلاف حريق في العراق

شفق نيوز/ سجلت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف حادث حريق خلال النصف الأول من العام الحالي، مبينة ان الحصة الأكبر كانت لمحافظات بغداد والبصرة ونينوى.

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "الحرائق التي سجلتها المديرية في الأشهر الستة الماضية تجاوزت العشرة آلاف حريق في عموم المحافظات".

وبين ان "حرائق المنازل والمجمعات التجارية والمخازن هي الأكثر عرضة لحوادث الحريق لأسباب عدة منها درجات الحرارة المرتفعة، واستخدام وسائل التبريد التي تضغط على المنظومة الكهربائية، ورداءة نوعية الأسلاك الكهربائية المستخدمة، فضلا عن عدم وجود المطافئ وإهمال تعليمات فرق الدفاع المدني".

واشار إلى أن "الحل الأمثل للتقليل من حوادث الحريق هو التزام المواطنين بتعليمات الدفاع المدني والتحذيرات التي توجهها المديرية بشأن استخدام نوعية المواد المضادة للحريق في تغليف واجهات البناء".

واكد عبد الرحمن على "ضرورة الى توفير مستلزمات اطفاء الحرائق في المنزل والمحال التجارية، ومتابعة برامج الدفاع المدني عبر منصات التواصل للوقوف على أبرز توجيهات السلامة".

related

اندلاع حريق بأشهر أسواق مدينة الصدر

Date: 2019-08-31 14:43:45
اندلاع حريق بأشهر أسواق مدينة الصدر

لأسباب مجهولة.. "المنطقة الخضراء" تطالب الدفاع المدني بإخلاء تواجده بشكل عاجل

Date: 2021-12-08 19:00:59
لأسباب مجهولة.. "المنطقة الخضراء" تطالب الدفاع المدني بإخلاء تواجده بشكل عاجل

انتشال طفل من تحت ركام سلم كونكريتي في ميسان

Date: 2022-02-23 15:41:23
انتشال طفل من تحت ركام سلم كونكريتي في ميسان

10 فرق تخمد حريقاً في مبنى تجاري بمدينة الصدر (صور)

Date: 2021-06-17 15:24:19
10 فرق تخمد حريقاً في مبنى تجاري بمدينة الصدر (صور)

الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع داخل مخازن للمواد الغذائية في الوزيرية ببغداد

Date: 2022-05-27 20:26:38
الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع داخل مخازن للمواد الغذائية في الوزيرية ببغداد

‏الدفاع المدني العراقي يعلن الطوارئ في ثلاث محافظات

Date: 2021-10-31 15:08:56
‏الدفاع المدني العراقي يعلن الطوارئ في ثلاث محافظات

الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

Date: 2022-02-17 14:23:14
الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق المخازن في بغداد

الدفاع المدني يؤكد والوقف السني ينفي احتراق "مساعدات إنسانية" في بغداد

Date: 2022-02-10 11:14:40
الدفاع المدني يؤكد والوقف السني ينفي احتراق "مساعدات إنسانية" في بغداد