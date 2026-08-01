خلال 48 ساعة.. ثامن هزة أرضية تضرب كركوك

شفق نيوز- كركوك

سجلت محافظة كركوك، مساء اليوم السبت، هزتين أرضيتين جديدتين، ليرتفع عدد الهزات المسجلة خلال 48 ساعة إلى 8 هزات.

وقال مصدر في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، لوكالة شفق نيوز، إن الهزتين وقعتا على بعد 35 كيلومتراً شرق مدينة كركوك، وشعر بهما عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأضاف المصدر أن الجهات المختصة تواصل متابعة النشاط الزلزالي ورصد أي مستجدات عبر محطات الرصد التابعة لها، مبينا أن قوة إحدى الهزات بلغت 4.1، وهي الأقوى بين جميع الهزات.

ولم ترد، حتى الآن، أي معلومات عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزتين، فيما دعت الجهات المختصة المواطنين إلى اعتماد البيانات الرسمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي وعدم تداول المعلومات غير الصادرة عن المصادر المعتمدة.

وسجلت محافظة كركوك، مساء أمس الجمعة، هزة أرضية وقعت تحديدا بـ 35 كيلومتر شرقي كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الهزة هي السادسة في المحافظة خلال 24 ساعة، وكانت بقوة 3.5 بمقياس ريختر حسب مركز الرصد الزلزالي في المحافظة.

وصباح أمس الجمعة، ضربت هزة أرضية رابعة محافظة كركوك، وشعر بها عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد تسجيل 3 هزات أرضية شرقي المدينة، ليلة الخميس.