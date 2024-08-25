خلال 40 يوماً.. العراق يحصي 661 مليون اتصال ورسالة نصية نصفها في كربلاء

شفق نيوز/ كشفت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، مساء اليوم الأحد، عن إحصائية بالاتصالات والرسائل النصية المحلية والدولية التي أجريت خلال الأربعين يوماً الماضية.

وذكرت غرفة العمليات المركزية للزيارة الأربعينية في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإحصائية اقتصرت على زيارة الأربعين بدءاً من الأول من شهر صفر الجاري ولغاية العشرين منه (5 - 25 آب/ أغسطس الجاري)، في المدن المقدسة الأربع، النجف، كربلاء، الكاظمية، وسامراء.

وبينت أن العدد الكلي للمكالمات بلغ 475 مليوناً و561 ألفاً و955 مكالمة، منها 269 مليوناً و179 ألفاً و348 في كربلاء.

وأوضحت أن عدد المكالمات المحلية وصل إلى 461 مليوناً و30 ألفاً و781 مكالمة، منها 262 مليوناً و104 آلاف و810 في كربلاء، فيما كان عدد المكالمات الدولية 14 مليوناً و531 ألفاً و174 مكالمة، منها 7 ملايين 74 ألفاً و583 في كربلاء.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للرسائل بلغ 185 مليوناً و642 ألفاً و568 رسالة، منها 86 مليوناً و123 ألفاً و436 في كربلاء.

وأوضحت غرفة العمليات أن عدد الرسائل المحلية وصل إلى 138 مليوناً و67 ألفاً و294 رسالة، منها 61 مليوناً و744 ألفاً و310 في كربلاء، وعدد الرسائل الدولية 47 مليوناً و575 ألفاً و274 رسالة، منها 24 مليوناً و379 ألفاً و126 في كربلاء.

وتابعت أن حجم تناقل البيانات بلغ 23 ألفاً و122 تيرابايت، منها 13 ألفاً و784 تيرابايت في كربلاء.

ولفتت إلى أن عدد الفرق الجوالة التابعة للهيئة بلغ 550 فريقاً، منها 76 فريقاً في كربلاء، وعدد اختبارات فحص جودة خدمات شبكات الهاتف النقال وتتبع الطيف الترددي 11 ألفاً و624 فحصاً، منها 5231 فحصاً في كربلاء.

وأردفت الغرفة أن عدد الخلايا التي عملت بترددات جديدة ذات ترخيص استثنائي بلغ 1287 خلية، كما تم تشغيل محطات بث متنقلة لشبكات الهاتف النقال (Cows) بلغ عددها 112 محطة، وبلغ عدد الأبراج الثابتة التي تم إضافتها 219 برجاً، ليصل العدد الإجمالي للأبراج الثابتة التي غطت الزيارة إلى 4390 برجاً، وجرى تشغيل 27 ألفاً و652 خلية دائمة لشبكات الهاتف النقال، وتطوير وتوسعة 1803 برجاً، وتزويد 2538 برجاً بتقنيات بث حديثة.