خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

شفق نيوز/ كشفت منظمة مدنية في ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 حالة انتحار و6 محاولات اخرى خلال العام الحالي 2021.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى سجلت هذا العام ولغاية الخامس من نيسان الحالي 14 حالة انتحار ,7 منها ذكور تمت بالشنق والطلق الناري و7 اخرى نساء تمت بالحرق والطلق الناري فيما تم تسجيل 6 محاولات انتحار بين صفوف النساء".

وعزا اسباب الانتحار الى "عوامل عدة ابرزها المشاكل العائلية والنفسية او الظروف المعيشية وضغوط اخرى".

ولفت الخزرجي الى وجود 4 حالات انتحار مشكوك بصحتها وانها ربما جرائم جنائية وبانتظار البث بها قضائيا للتأكد من حقيقتها وملابساتها وتشهد ديالى ومحافظات عدة تزايدا بمعدلات الانتحار لمشاكل نفسية ومعيشية التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف الاجتماعي.