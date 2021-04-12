سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-12T17:51:45+0000
خلال 4 أشهر.. ديالى تسجل 14 حالة انتحار و6 محاولات وتحدد الأسباب

شفق نيوز/ كشفت منظمة مدنية في ديالى، اليوم الاثنين، عن تسجيل 14 حالة انتحار و6 محاولات اخرى خلال العام الحالي 2021.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب حسين الخزرجي لوكالة شفق نيوز، إن "ديالى سجلت هذا العام ولغاية الخامس من نيسان الحالي 14 حالة انتحار ,7 منها ذكور تمت بالشنق والطلق الناري و7 اخرى نساء تمت بالحرق والطلق الناري فيما تم تسجيل 6 محاولات انتحار بين صفوف النساء".

وعزا اسباب الانتحار الى "عوامل عدة ابرزها المشاكل العائلية والنفسية او الظروف المعيشية وضغوط اخرى".

ولفت الخزرجي الى وجود 4 حالات انتحار مشكوك بصحتها وانها ربما جرائم جنائية وبانتظار البث بها قضائيا للتأكد من حقيقتها وملابساتها وتشهد ديالى ومحافظات عدة تزايدا بمعدلات الانتحار لمشاكل نفسية ومعيشية التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف الاجتماعي.

related

لأسباب غامضة.. موظف بالعدل يضع حداً لحياته في ديالى

Date: 2020-10-29 15:13:22
لأسباب غامضة.. موظف بالعدل يضع حداً لحياته في ديالى

فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

Date: 2020-05-10 10:00:07
فتاة لم تبلغ العشرين من العمر تنهي حياتها شنقا بديالى

فتاة عشرينية تنهي حياتها بمسدس في ديالى

Date: 2021-03-29 18:35:03
فتاة عشرينية تنهي حياتها بمسدس في ديالى

في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

Date: 2020-12-06 10:36:38
في ديالى .. فتاة تنهي حياتها حرقاً

تسجيل 16 حالة وفاة وعشرات الاصابات الجديدة بكورونا في محافظتين

Date: 2020-06-25 07:34:54
تسجيل 16 حالة وفاة وعشرات الاصابات الجديدة بكورونا في محافظتين

محافظ ديالى يتولى ادارة ناحية مهملة خدمياً

Date: 2020-09-14 08:16:25
محافظ ديالى يتولى ادارة ناحية مهملة خدمياً

ديالى تصدر توضيحاً حول حجر عائلة ايرانية

Date: 2020-02-25 18:29:40
ديالى تصدر توضيحاً حول حجر عائلة ايرانية

هزتان أرضيتان تضربان محافظتين عراقيتين

Date: 2020-08-28 17:08:22
هزتان أرضيتان تضربان محافظتين عراقيتين