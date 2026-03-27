خلال 3 أيام.. سيول قياسية تغذي الفرات بأكثر من ربع مليار متر مكعب

شفق نيوز- الأنبار

أعلن مركز أعالي الفرات لأبحاث التنمية المستدامة في جامعة الأنبار، يوم الجمعة، تسجيل موجة سيول غير مسبوقة في وديان المنطقة الغربية من المحافظة، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت يومي 26 و27 آذار 2026، ما أدى إلى رفد نهر الفرات بكميات مائية تجاوزت ربع مليار متر مكعب خلال ثلاثة أيام.

وذكر المركز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن وادي حوران سجل أعلى التصاريف، حيث تجاوزت تدفقاته 3000 متر مكعب في الثانية صباح الجمعة، مع وصول منسوب المياه إلى حافة جسر حوران قرب طريق الرمادي–حديثة، في مؤشر على شدة الحالة المطرية وخطورتها الميدانية.

وأضاف أن وادي حجلان في مدينة حديثة سجل تصريفاً بلغ 175 متراً مكعباً في الثانية عصر الخميس، بعد أن بلغ ذروته عند 600 متر مكعب في الثانية خلال ساعات الصباح الأولى من اليوم ذاته، فيما سجل وادي زغدان تصريفاً وصل إلى 45 متراً مكعباً في الثانية قبل أن ينخفض إلى 15 متراً مكعباً في اليوم التالي.

وأوضح المركز، أن مجموع الإيرادات المائية المتدفقة من الوديان الثلاثة (حجلان، حوران، زغدان) للفترة من 25 إلى 27 آذار بلغ نحو 247 مليون متر مكعب، ما يمثل إضافة مائية كبيرة إلى نهر الفرات.

كما بيّن أن هذه الزيادة تعود إلى استمرار هطول الأمطار وتشبع التربة، ما أدى إلى تحول معظم المياه إلى جريان سطحي مباشر باتجاه مجاري الوديان، وبالتالي تعزيز واردات النهر.

وأشار إلى أن هذه الكميات تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الخزين المائي، لاسيما في بحيرة الحبانية عبر ناظم الورار، فضلاً عن أهمية إعادة إحياء مشروع السد التنظيمي في منطقة البغدادي، الذي يُتوقع أن يسهم في تنظيم تدفقات نهر الفرات ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية.

وأكد المركز، استعداده للتعاون مع الجهات المعنية لإعادة دراسة مشروع سد البغدادي، الذي تبلغ سعته التصميمية نحو 500 مليون متر مكعب، مشيراً إلى أن نحو نصف هذه السعة تحقق فعلياً خلال ثلاثة أيام فقط، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع في دعم الأمن المائي في البلاد.