سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث مرورية في 3 محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-22T20:29:23+0000
خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث مرورية في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث مرورية وقعت في 3 محافظات عراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين أصيبا بحادث انقلاب مركبة في محافظة كركوك على طريق اربيل - كركوك مقابل ناحية كوبري قرب سيطرة التون كوبري"، موضحة أن "الحادث وقع سبب السرعة الشديدة".

وأضافت، أن "ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم واصيب اثنين آخرين بحادث تصادم بين مركبتين في محافظة ذي قار على طريق ناصرية - غراف".

ولفتت الى "وقوع حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة ميسان علي طريق عمارة - ذي قار شارع البتيرة مما ادى الى اصابة شخص واحد".

related

تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

Date: 2020-06-04 20:47:17
تصعيد جديد جنوب العراق.. وثائق تظهر استقالات مسؤولين "تحت التهديد"

تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-03-31 15:50:06
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في محافظتين عراقيتين

قرارات جديدة من محافظتي ذي قار وكركوك بشأن حظر التجوال .. وثيقة

Date: 2021-02-17 10:39:00
قرارات جديدة من محافظتي ذي قار وكركوك بشأن حظر التجوال .. وثيقة

أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

Date: 2019-05-26 09:35:24
أربع محافظات تعلن عطلة رسمية

ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

Date: 2021-03-04 06:35:33
ضبط عقود طبية مخالفة بقيمة خمسة مليارات دينار في محافظة عراقية

مصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم مسؤول محلي بحوادث مرورية في محافظتين

Date: 2022-09-17 20:28:06
مصرع وإصابة 14 شخصاً بينهم مسؤول محلي بحوادث مرورية في محافظتين

احتجاجات غاضبة في 5 محافظات عراقية وإغلاق مبانٍ حكومية (صور)

Date: 2021-12-19 07:57:43
احتجاجات غاضبة في 5 محافظات عراقية وإغلاق مبانٍ حكومية (صور)

"بعد تهديد ووعيد".. اقبال غير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا جنوبي العراق

Date: 2021-07-24 10:51:40
"بعد تهديد ووعيد".. اقبال غير مسبوق على تلقي لقاحات كورونا جنوبي العراق