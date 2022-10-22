خلال 24 ساعة.. مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث مرورية في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، مصرع وإصابة 8 أشخاص بحوادث مرورية وقعت في 3 محافظات عراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين أصيبا بحادث انقلاب مركبة في محافظة كركوك على طريق اربيل - كركوك مقابل ناحية كوبري قرب سيطرة التون كوبري"، موضحة أن "الحادث وقع سبب السرعة الشديدة".

وأضافت، أن "ثلاثة اشخاص لقوا حتفهم واصيب اثنين آخرين بحادث تصادم بين مركبتين في محافظة ذي قار على طريق ناصرية - غراف".

ولفتت الى "وقوع حادث اصطدام بين مركبتين في محافظة ميسان علي طريق عمارة - ذي قار شارع البتيرة مما ادى الى اصابة شخص واحد".