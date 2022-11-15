خلال 24 ساعة .. مصرع واصابة 13 شخصا بحوادث سير في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز / أعلنت مديرية المديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مصرع واصابة 13 شخصا بحوادث سير وقعت في ثلاث محافظات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "حادث اصطدام في محافظة الديوانية وقع على طريق الشافعية بين مركبة نوع تويوتا بيك اب كريت وول، ومركبة نوع هونداي توسان ومركبة باجيرو بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين".

وأضاف البيان أنه "في محافظة صلاح الدين، قرب الحي الصناعي وقع حادث اصطدام بين مركبتين الأولى نوع تويوتا بيك اب هايلوكس، والثانية نوع كيا سيدونا بسبب الخروج من شارع فرعي إلى الشارع العام دون التأكد من خلو الشارع وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخص واحد".

وفي صلاح الدين أيضا لفت البيان الى "تسجيل حادث اصطدام على طريق بغداد موصل قرب ناحية الحجاج بين المركبة نوع تويوتا هايلوكس والمركبة خصوصي نوع النترا"، مبينا أن "أسباب الحادث هو العبور دون التأكد من خلو الشارع العام مما أدى الى إصابة سبعة اشخاص".

وتابع البيان أن "حادث اصطدام في محافظة ميسان وقع في طريق عمارة - مشرح بين ثلاث مركبات، المركبة الأولى ميسان حمل نوع كيا، والمركبة الثانية أجرة نوع هونداي، والمركبة الثالثة نوع هونداي النترا بسبب الاستدارة الخاطئة وعدم الانتباه مما أدى إلى اصابة شخصين، كما أن حادث انقلاب مركبة في محافظة ميسان على طريق ميسان - واسط قضاء علي الغربي الطريق العام للمركبة خصوصي النوع سمند بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وانفجار الاطار الامامي مما أدى إلى فقدان السيطرة على مقود المركبة وانحرافها عن مسارها وانقلابها على الكتف الترابي نتيجة لذلك وفاة شخص واحد".