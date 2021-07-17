سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 24 ساعة .. محافظة عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-17T08:24:23+0000
خلال 24 ساعة .. محافظة عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة في العالم

شفق نيوز/ اندرجت احدى المحافظات العراقية ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة مضت.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 الساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة لوفي لوفي في دولة ساموا سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع 52.4 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية منطقة الجهراء الكويتية وبواقع 49.2 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة منطقة تيميمون الجزائرية وبواقع 49.1 درجة مئوية، تليها منطقة عبادان الايرانية وبواقع 48.8 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة رقان الجزائرية خامسا وبواقع 48.5 وجاءت منطقة ادرار الجزائرية سادسا بدرجة حرارة بلغت 48.4 درجة مئوية .

وبين الجدول ايضا ان مدينة العمارة مركز محافظة ميسان في العراق جاءت بالمرتبة 13 حيث سجلت درجة حرارة 47.6درجة مئوية، وجاءت بالمرتبة 15 والاخيرة منطقة الجوليا الجزائرية بدرجة حرارة بلغت 47.4 درجة مئوية.

ادناه الجدول بأعلى درجات الحرارة بالعالم

related

اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-02-22 15:35:44
اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

خمس مناطق بالعراق ضمن اعلى درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-06-27 06:53:54
خمس مناطق بالعراق ضمن اعلى درجات الحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة

انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

Date: 2021-06-30 08:52:57
انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة في العراق خلال الأسبوع المقبل

أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتراوح بين 50 مئوية فما فوق

Date: 2021-06-23 05:21:19
أول موجة صيفية تجتاح العراق ودرجات الحرارة تتراوح بين 50 مئوية فما فوق

أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-07-10 08:53:56
أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

خلال يوم واحد.. 50 وفاة و3298 إصابة بكورونا في العراق

Date: 2020-11-12 13:02:10
خلال يوم واحد.. 50 وفاة و3298 إصابة بكورونا في العراق

بعد الصين .. تحذيرات من تحول العراق الى بؤرة جديدة لكورونا

Date: 2020-03-04 14:14:48
بعد الصين .. تحذيرات من تحول العراق الى بؤرة جديدة لكورونا

العراق يعلق رحلاته الجوية مع الهند

Date: 2021-04-27 13:59:29
العراق يعلق رحلاته الجوية مع الهند