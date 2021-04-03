سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-03T12:10:51+0000
خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الأطباء في محافظة نينوى، يوم السبت، عن وفاة اثنين من الأطباء بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الطبيبة مريم اسماعيل، توفيت جراء مضاعفات الفيروس، ولم تمضِ 24 ساعة على وفاتها حتى توفي اشهر اخصائييّ الأورام في المحافظة الدكتور علي جاسم، بمضاعفات كورونا أيضاً.

وأودى فيروس كورونا بالعديد من الأطباء والكوادر الصحية في العراق والعالم منذ تفشيه مطلع العام الماضي ولغاية الآن.

ويوم أمس الجمعة، توفيت طبيبة الأسنان الماس محمد حسن، في محافظة دهوك عن عمر ناهز 30 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وأُصيبت الطبيبة قبل 16 يوما بالجائحة، وقد خضعت مساء أمس الأول الخميس لعملية ولادة قيصرية ليتمكن فريق طبي من إنقاذ مولودها.

وتدهورت الحالة الصحية للطبيبة الماس لتُفارق الحياة في المستشفى اليوم جراء مضاعفات الوباء.

related

التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ونجاح الرصافة الاولى 68%

Date: 2019-05-24 08:20:56
التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ونجاح الرصافة الاولى 68%

العراق يسجل 1158 اصابة جديدة بكورونا مقابل 15 حالة وفاة

Date: 2020-12-22 12:37:19
العراق يسجل 1158 اصابة جديدة بكورونا مقابل 15 حالة وفاة

متنبئ جوي: فرص هطول الامطار تستمر خلال الاسبوع المقبل

Date: 2019-10-24 11:16:04
متنبئ جوي: فرص هطول الامطار تستمر خلال الاسبوع المقبل

العراق يسجل انخفاضا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء تتخطى 300 ألف

Date: 2020-10-03 10:18:11
العراق يسجل انخفاضا ملحوظا بإصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء تتخطى 300 ألف

كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

Date: 2020-08-03 12:26:48
كورونا العراق.. الإصابات تتخطى 130 ألفاً والوفيات تقترب من 5 آلاف

دفن جثمان 81 متوفيا بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

Date: 2020-07-15 13:28:07
دفن جثمان 81 متوفيا بكورونا في العراق خلال 24 ساعة

الداخليّة الأردنيّة تستثني الطلاب العراقيِّين من شرط الإقامة السنويّة

Date: 2019-12-12 09:38:17
الداخليّة الأردنيّة تستثني الطلاب العراقيِّين من شرط الإقامة السنويّة

كورونا يجتاح مسؤولي الخطوط الجوية العراقية .. (وثيقة)

Date: 2021-03-19 09:17:58
كورونا يجتاح مسؤولي الخطوط الجوية العراقية .. (وثيقة)