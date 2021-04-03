خلال 24 ساعة .. كورونا يخطف حياة ثلاثة أطباء عراقيين

شفق نيوز/ أعلنت نقابة الأطباء في محافظة نينوى، يوم السبت، عن وفاة اثنين من الأطباء بفيروس كورونا خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الطبيبة مريم اسماعيل، توفيت جراء مضاعفات الفيروس، ولم تمضِ 24 ساعة على وفاتها حتى توفي اشهر اخصائييّ الأورام في المحافظة الدكتور علي جاسم، بمضاعفات كورونا أيضاً.

وأودى فيروس كورونا بالعديد من الأطباء والكوادر الصحية في العراق والعالم منذ تفشيه مطلع العام الماضي ولغاية الآن.

ويوم أمس الجمعة، توفيت طبيبة الأسنان الماس محمد حسن، في محافظة دهوك عن عمر ناهز 30 عاما متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا.

وأُصيبت الطبيبة قبل 16 يوما بالجائحة، وقد خضعت مساء أمس الأول الخميس لعملية ولادة قيصرية ليتمكن فريق طبي من إنقاذ مولودها.

وتدهورت الحالة الصحية للطبيبة الماس لتُفارق الحياة في المستشفى اليوم جراء مضاعفات الوباء.