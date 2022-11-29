خلال 24 ساعة .. راصد جوي يتوقع أمطاراً غزيرةً وسيولاً بمناطق في العراق

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، تعرض مناطق شمال وغربي البلاد إلى أمطار غزيزة يصاحبها سيول خلال الساعات الـ24 المقبلة.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن التوقعات تشير الى ان الساعات الـ24 المقبلة ستشهد مجدداً خطر من تشكل أمطار شديدة الغزارة، محذرا من حدوث سيول لبعض المناطق في البلاد خاصة الأقسام الغربية في الرطبة وعكاشات وصولاً إلى الشريط الحدودي الغربي باتجاه القائم، وان الغزارة من المحتمل أيضا أن تشمل بعض المناطق الشمالية كنينوى.

وأضاف أن المحافظات الشمالية المتبقية بعد نينوى سقوط أمطار أدنى شدة بقليل من أمطار الجهة الغربية، بينما مدن الوسط ستكون فرصة زخات المطر فيها متفرقة إلى أمطار عشوائية في جنوب البلاد.

واجتاحت موجة من الأمطار العزيزة مناطق في العراق بينها العاصمة بغداد يوم السبت الماضي في أعلى معدل تسجله البلاد التي تتعرض للجفاف منذ ثلاث سنوات.