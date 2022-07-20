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خلال 24 ساعة.. حملة تبرعات تجمع أكثر من 100 مليون دينار لعلاج طفلة في ميسان (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-20T13:45:38+0000
خلال 24 ساعة.. حملة تبرعات تجمع أكثر من 100 مليون دينار لعلاج طفلة في ميسان (صور)

شفق نيوز/ أعلن منظمو حملة "أنقذوا الطفلة مينا" في ميسان، يوم الاربعاء، عن نجاحهم وخلال 24 ساعة في جمع أكثر من مليون دينار لتأمين إجراء عملية جراحية للطفلة "مينا".

وقال عباس الطائي، أحد منظمي حملة التبرع، انهم أوقفوا جمع التبرعات في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء بعد أن جمعوا 103 ملايين دينار عراقي خلال أقل من 24 ساعة.

واضاف "بهمة شباب ميسان الغيارى تم جمع المبلغ المطلوب لإجراء العملية، بعد أن جمعنا حب الطفلة مينا".

وتعاني الطفلة "مينا فراس عباس" من سرطان الدم اللمفاوي الحاد، وأفاد مقربون من الطفلة بأنه تم تشخيص مرض مينا في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وبدأت بتلقي العلاج الكيمياوي في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 وما زالت مستمرة بتلقيه دون فائدة.

وبينوا ان والد الطفلة مينا ارسل التحاليل الطبية الخاصة بها الى الهند لإجراء عملية زرع خلايا جذعية تكلفتها تتراوح بين 80 - 100 مليون دينار عراقي.

وقد أشعلت حملة انقاذ الطفلة مينا "محاربة السرطان" المواقع الإلكترونية المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي في ميسان لإنقاذها من المرض من خلال إجراء عملية جراحية خارج العراق وتنظيم حملة لجمع التبرعات كون أُسرتها غير قادرة على دفع تكاليف العملية.

وافاد الناشط حسين علي، بأن "والديّ مينا عرضا كليتيهما للبيع من اجل اجراء العملية الجراحية لابنتهما بسبب وضعهما المادي الحرج ومصاريف العلاج خلال السنوات الماضية وانهما يصران على اجراء العملية لتلقيهما تطمينات من الاطباء بأن نسبة نجاح العملية 90%".

واشار الناشط علي سامي، الى "تفاعل ابناء المحافظة مع الحملة".

وقال سامي إن "أشد المواقف المؤلمة والمحزنة التي مرت علينا اثناء حملة دعم الطفلة (مينا) هو قدوم احد الاطفال في منطقة القطاع وسط مدينة العمارة وجلب الحصالة الخاصة به بأكملها ووضعها بين أيدينا وذهب دون ان يلتفت".

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