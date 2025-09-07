خلال 24 ساعة.. ثلاث حالات انتحار في نينوى وسط تحذيرات من تفاقم الظاهرة

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، اليوم الأحد، بتسجيل ثلاث حالات انتحار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت إحداها عن وفاة شاب، فيما نُقلت فتاتان إثر محاولتين فاشلتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر أوضح لوكالة شفق نيوز أن، الحادث الأول وقع في قرية المزارع الثانية بناحية حمام العليل، حيث أقدم شاب من مواليد 1998 على شنق نفسه داخل غرفته نتيجة معاناة نفسية، ليفارق الحياة على الفور، ونُقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي في الموصل.

وأضاف أن الحادثتين الأخريين سُجلتا في ناحية سنوني، الأولى لفتاة من مواليد 2005 حاولت الانتحار عبر تناول كمية من الحبوب، والثانية لفتاة أخرى من مواليد 2003 أقدمت على الفعل ذاته بسبب مشاكل عائلية.

هذا وقد تم إنقاذ الفتاتين بعد اسعافهما إلى مستشفى ابن سينا في الموصل حيث تخضعان للعلاج، وفقا للمصدر.

وتشهد نينوى في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً في محاولات الانتحار، تعود أغلب أسبابها إلى مشاكل نفسية وعائلية، فيما لم تظهر حتى الآن حلول جذرية رغم إعلان محافظ نينوى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الملف وتكثيف جهود التوعية المجتمعية.