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خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 حريقاً في المحافظات العراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-17T16:38:58+0000
خلال 24 ساعة.. تسجيل 40 حريقاً في المحافظات العراقية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي، يوم السبت، تسجيل 40 حريقاً خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظات العراقية، مشيرة الى عدم تسجيل إصابات بشرية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق إنقاذ الدفاع المدني في كربلاء تواصل جهدها الخدمي المقدم لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام من خلال إنعاش المختنقين منهم نتيجة كثافة الزائرين قرب الاضرحة المقدسة في كربلاء".

وأوضحت ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع داخل مركبة نوع BMW في منطقة حي الوحدة جنوب شرق بغداد بسبب عطب منظومة مضخة الوقود (الفيت بم) دون تسجيل إصابات بشرية".

واشارت المديرية الى ان "مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة التابعة إلى مديرية دفاع مدني محافظة الانبار رفعت صاروخ طائرة في قضاء القائم / منطقة الكرابلة حيث يزن حوالي (2000 رطل) إذ تم معالجته لحين إتلافه اصولياً".

وفي محافظة المثنى، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل مساحات كبيرة من القصب والحشائش المتيبسة في قضاء الصوب الصغير وأنقذت عدداً كبيراً من النخيل في ذات المنطقة وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب البيان.

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