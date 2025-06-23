خلال 24 ساعة.. تسجيل 3 هزات أرضية قرب الحدود العراقية

شفق نيوز / أعلن قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، يوم الاثنين، تسجيل ثلاث هزات أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية في المناطق المحاذية للعراق.

وذكر بيان للقسم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهزات الأرضية توزعت بين منطقتين جنوب شرق تركيا قرب الحدود العراقية التركية، وواحدة داخل الأراضي الإيرانية غرب البلاد".

وأشار إلى أن "قوة الهزات الأرضية تراوحت بين 2.4 و2.7 درجة على مقياس ريختر، دون تسجيل أي تأثيرات على الأراضي العراقية أو وقوع أضرار بشرية أو مادية".

وأكد قسم الرصد الزلزالي، أن "الهيئة تواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة، وتدعو المواطنين إلى متابعة التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة بشأن أي تطورات محتملة".