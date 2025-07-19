خلال 24 ساعة.. تسجيل 3 حالات انتحار في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم السبت، عن تسجيل ثلاث محاولات انتحار في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “امرأة أقدمت على طعن نفسها بآلة حادة داخل منزلها في حي الانتصار شرقي مدينة الموصل، وتم نقلها إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج”.

وأضاف أن "الحالة الثانية سُجلت في حي الملايين شمالي المدينة، حيث طعن رجل نفسه بأداة حادة، وتم نقله هو الآخر إلى ذات المستشفى وهو في وضع مستقر".

وتابع المصدر، أن "الحالة الثالثة كانت في قرية العوسجة التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، حيث أقدم رجل على حرق نفسه داخل منزله، وتم إسعافه إلى مستشفى القيارة ومن ثم نقله إلى مستشفى الحروق في الموصل لاستكمال العلاج".

وأكد المصدر أن “الشرطة فتحت تحقيقاً في الحالات الثلاث للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء تلك الأفعال، وما إذا كانت بالفعل محاولات انتحار أم تعود لأسباب جنائية أو اعتداءات أخرى".

وتشهد محافظة نينوى خلال الأشهر الماضية تصاعداً مقلقاً في حالات ومحاولات الانتحار، خاصة في مدينة الموصل ومحيطها، وهو ما يعيده مراقبون إلى ضغوط نفسية واقتصادية، فضلاً عن تفكك اجتماعي في بعض الشرائح، في ظل غياب برامج الدعم النفسي والإرشاد الأسري الكافي.