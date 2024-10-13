خلال 24 ساعة.. تسجيل 10 حالات اختناق بتسرب جديد لغاز الكلور في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بتسجيل عشر حالات اختناق بتسرب لغاز الكلور في مجمع للماء جنوب غربي بعقوبة، في ثاني حالة خلال 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه أثناء رفع أسطوانات غاز الكلور المخزونة في مجمع ماء بني سعد، جنوب غربي بعقوبة، حدث تسرب من إحدى الاسطوانات وأدى إلى عشر حالات اختناق لعمال وموظفين وعنصرين من الدفاع المدني كانوا متواجدين في المكان".

وأضاف "تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى بعقوبة التعليمي للعلاج وتجري حالياً السيطرة على الأوضاع وإخلاء المنطقة من أي أسطوانات قديمة".

ومساء يوم أمس السبت، أبلغ مصدر محلي في محافظة ديالى وكالة شفق نيوز؛ بأن قوات الشرطة تلقت بلاغاً بوجود تسرب مادة الكلور في مشروع ماء بني سعد المركزي وتم الانتقال إلى محل الحادث بصحبة مفارز الدفاع المدني.

وأضاف المصدر؛ أنه تبين تسرب للغاز في اثنين من الاسطوانات إثر تأكل مفتاح الاسطوانة لكونها قديمة وباشرت مفارز الدفاع المدني بمعالجة الخلل وإسقاط الاسطوانات داخل أحواض الماء.

وأشار إلى وجود حالات تسمم بالعوائل القريبة من المشروع تم نقلهم إلى المستوصف الصحي في بني سعد.

ولاحقاً مساء أمس، قال المتحدث باسم دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن عدد حالات التسمم والاختناق الكلي جراء تسرب الكلور في ناحية بني سعد بلغ 20 حالة.

وأضاف أن 6 حالات نقلت إلى مستشفيات بعقوبة فيما تتلقى البقية العلاج في بني سعد، مشيراً إلى أن جميع الحالات تخضع للعلاج والموقف تحت السيطرة ولا وجود لحالات خطرة.