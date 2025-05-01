خلال 24 ساعة .. تسجل ثاني إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، اليوم الخميس، أن المحافظة سجلت ثاني حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية بعد 24 ساعة من تسجيل حالة مشابهة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المصاب رجل يبلغ من العمر 47 عاماً من سكنة حي الزهراء في مدينة الموصل، وقد أُدخل إلى المستشفى بتاريخ 29 نيسان الجاري بعد ظهور أعراض المرض عليه".

وأضاف أن "نتائج الفحوص المختبرية التي أجريت في المختبر المركزي أكدت اليوم إصابته بالحمى النزفية، ويخضع حالياً للرعاية الطبية ويتلقى العلاج اللازم في إحدى المؤسسات الصحية المتخصصة".

كما أشار المصدر إلى أن "دائرة الصحة تتابع الحالة عن كثب ضمن الإجراءات الوقائية، وتعمل على رصد أية حالات أخرى محتملة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

وتعد هذه ثاني إصابة تسجلها المحافظة بعد أن أعلنت صحة نينوى امس الاربعاء عن تسجيل اصابة امرأة بعمر 48 عاماً بالحمى النزفية.