خلال 24 ساعة.. اندلاع 78 حريقاً في العراق وتسرب لغاز الكلور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني اليومي، يوم الاثنين، تسجيل 78 حريقاً في العراق، مع تسجيل حادث تسرب لغاز الكلور.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد حوادث الحريق خلال آخر 24 ساعة بلغت 78 حادث حريق، وعدد الوفيات البشرية نتيجة تلك الحوادث بلغت حالة وفاة واحدة، وعدد واجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث بلغت حالة واحدة".

وأضافت، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني ما زالت تواصل عمليات البحث والإنقاذ للمحتجزين تحت ركام حادث انهيار بناية المختبر الوطني حيث تم انتشال جثة حارس البناية وتم نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة قانونياً".

وفي محافظة نينوى، أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع بعجلة مدنية داخل ساحة قائممقامية الشيخان شمال مدينة الموصل دون تسجيل إصابات بشرية.

وتابع البيان ان "فرق الدفاع المدني في محافظة واسط تمكنت من انهاء خطر حادث تسرب غاز الكلور في محطة ماء قرية سيد مالك ضمن قضاء النعمانية دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي ديالى، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بمساحات من القصب والحشائش المتيبسة بسبب عبث الأطفال، في قضاء الخالص بمحافظة ديالى دون تسجيل إصابات بشرية".

ولفت البيان الى "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقا اندلع ببساتين النخيل في قضاء عفك منطقة الفواره في محافظة الديوانية بسبب عبث الأطفال وأنقذت عدداً من المناطق الزراعية وبساتين المجاورة لموقع الحادث".

كما أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل محول كهربائي في قضاء تكريت حي الزهور دون تسجيل إصابات بشرية.