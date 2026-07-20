خلال 24 ساعة.. انتحار 3 نساء في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بتسجيل ثلاث حالات انتحار في مناطق متفرقة من العاصمة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً تقريبا، أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل منزلها ضمن منطقة حي الإعلام".

ولفت المصدر إلى أن "الضحية كانت تعاني من حالة نفسية، وذلك بحسب ادعاء ذويها".

في حين لفت إلى أن "امرأة أخرى أقدمت على الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل ملفوف على رقبتها ومعلق بسقف منزلها ضمن ناحية الرضوانية".

وأوضح أنه "حسب المعلومات الأولية الواردة من مفارز الشرطة، فإن الضحية كانت كذلك تعاني من حالة نفسية".

إلى ذلك، أشار المصدر إلى انتحار امرأة ثالثة بأسلوب شنق نفسها بواسطة شال ملفوف على رقبتها داخل دارها ضمن منطقة سبع البور غربي العاصمة".

وبين المصدر أن "خبير الأدلة الجنائية، وجّه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة، ما إذا كانت حالة انتحار فعلية أو جريمة قتل".