خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 49 حريقاً

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الاثنين، اندلاع 49 حريقاً خلال 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، نجم عنها إصابة شخصين فقط، مع خسائر مادية.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرق الإطفاء في بغداد الكرخ، أخمدت حريقا اندلع داخل مولد كهربائي في منطقة الخطيب وأنقذت خزان وقود الكاز الخاص بتشغيل المولد، وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية".

وأضافت أن "فرق الإطفاء، وبإشراف ميداني مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، نجحت باحتواء وإخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق مخالفة لتعليمات السلامة مغلفة الأليكوبوند سريع الإشتعال متخذة لتجارة العدد اليدوية في منطقة باب الشيخ قرب الحضرة القادرية بجانب الرصافة من بغداد.

وفي كركوك، لفتت المديرية إلى "إخماد حريق اندلع داخل مخازن للمواد الانشائية تابعة إلى شركة مجمع مدينتي السكني وسط المحافظة، دون تسجيل إصابات بشرية".

أما في كربلاء، أخمدت فرق الدفاع المدني "حادث حريق اندلع داخل فندق جنة الباقر، متعدد الطوابق الواقع في شارع الوائلي وسط المحافظة".

وفي واسط، أحكمت فرق الدفاع المدني سيطرتها الكاملة على "حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على مخازن لتجارة الملابس والحقائب والأقمشة مشيد فيها الطابق الثاني من السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة تقع داخل سوق رؤوف ضمن سوق الكوت الكبير".

في حين نجح فريق البحث والإنقاذ التابع إلى مديرية دفاع مدني محافظة نينوى، بـ"انتشال جثتين وهي عبارة عن بقايا عظمية مجهولة الهوية من داخل أسوار جامع النوري الكبير بمدينة الموصل القديمة، حيث تم تسليمها إلى دائرة الطب العدلي وحسب الإجراءات القانونية المعتمدة قانونياً".