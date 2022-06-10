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خلال 24 ساعة.. الدفاع المدني يؤكد اخماد 8 حرائق في نصف بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-10T19:08:53+0000
خلال 24 ساعة.. الدفاع المدني يؤكد اخماد 8 حرائق في نصف بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد، اليوم الجمعة، حصيلة عمليات مفارزها لإخماد الحرائق في جانب الكرخ من بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية إن مفارزها "أخمدت حادث حريقاً داخل أسواق غذائية في شارع الضغط بمنطقة الغزالية بسبب تماس كهربائي داخلي ، وكذلك إخماد حريقين الأول دار سكن في القرية العراقية والثاني رحلات مستهلكة داخل مدرسة البيادر م ٦٣٢ بمنطقة العامرية، أسباب الحادثين تماس كهربائي داخلي، كما تم إخماد حريق في احدى الغرف تستخدم كمخزن للأثاث في منطقة حي الاعلام، بسبب تماس كهربائي داخلي". 

وأضافت المديرية أن مفارزها ايضا "أخمدت حريقاً داخل غرفة في شقة ط٢ في حي الصحة بمركز البياع بسبب تماس كهربائي داخلي، وكذلك اخماد حريق بستان في اليوسفية بسبب عقب سيجارة، وإخماد حريق في دار سكنية في حي الجوادين بمنطقة الشعلة بسبب تماس كهربائي داخلي، وإخماد حريق في مركز حي العامل داخل محولة كهرباء وطنية في محله ٨٠٥ بسبب الحمل الزائد"، مبينة أن "جميع الحوادث بدون اضرار بشرية".

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