خلال 24 ساعة.. الحوادث المرورية تحصد أرواح 5 عراقيين وتخلف 10 إصابات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث مرورية وقعت في 5 محافظات عراقية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الاول وقع في محافظة واسط، ضمن قاطع اعمال مفرزة مرور الزبيدية على الطريق الزراعي الرابط بين قضاء الزبيدية وقضاء النعمانية جراء اصطدام بين ثلاث مركبات الاولى نوع كيا والثانية نوع لوري هينو والثالثة نوع هونداي سوناتا نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه"، موضحة ان "الحادث ادى إلى اصابة شخصين".

وتابعت ان "الحادث الثاني وقع في محافظة الديوانية بين مركبتين على طريق المطاط قرب جسر المطاط بين مركبة حمل اكتروز قاطرة ومقطورة ومركبة حمل مرسيدس ساحبة سايلو سمنت، نتيجة السير عكس الاتجاه مما أدى إلى إصابة شخصين".

ووقع الحادث الثالث بحسب البيان، على جسر داقوق الكبير في محافظة كركوك، على طريق بغداد - كركوك بين مركبتين الأولى هونداي سوناتا رصاصي والثانية نوع دايو ابيض"، مبينة ان "اسباب الحادث هي انفجار الاطار الخلفي للمركبة مما ادى الى اصابة شخصين".

وفي كركوك ايضا، اشار البيان الى "وقوع حادث اصطدام بين مركبتين على الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي كركوك-اربيل مقابل شركة كرونجي، المركبة الاولى اجرة نوع تويوتا بيكب تك قمارة بيضاء، والثانية اجرة نوع تويوتا بيكب كورلا صالون برتقالي مُصفر اللون بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخص واحد واصابة اربعة اخرين".

وتابعت المديرية ان "حادث اصطدام وقع على طريق النجف مقابل الحي الصناعي من كربلاء بإتجاه النجف بين دراجة نارية نارية صغيرة بدون لوحات ومركبة صالون جارجر احمر اللون بسبب السير عكس الاتجاه مما أدى إلى وفاة شخصين".

ووقع الحادث الاخير، في محافظة بغداد جانب الكرخ من اعلى جسر الدورة لمركبة خصوصي نوع هونداي النترا صالون بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى إلى وفاة شخصين".