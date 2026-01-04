خلال 2025.. إطلاق سراح نحو 16 ألف نزيل من السجون العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة العدل، يوم الأحد، عن إطلاق سراح 15,914 نزيلاً من مختلف سجون دائرة الإصلاح العراقية خلال عام 2025، وذلك ضمن الإجراءات القانونية المعتمدة وبعد استكمال عمليات التدقيق والمراجعة من قبل اللجان المختصة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من بين المطلق سراحهم، هم 1,931 نزيلاً استناداً إلى قانون العفو العام بعد التأكد من شمولهم بأحكامه، فيما تم الإفراج عن 4,983 نزيلاً آخرين بموجب قرارات قضائية مختلفة".

وأضافت أن "جميع عمليات الإفراج تمت بعد تدقيق الملفات واستيفاء الشروط القانونية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تطبيق القانون بعدالة ودقة ويحفظ حقوق الدولة والمجتمع والنزلاء على حد سواء".