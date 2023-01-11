خلال 2022.. مستشفى عراقي يستقبل 7 آلاف مصاب بحوادث مرورية

شفق نيوز / أعلن مستشفى الناصرية التعليمي، التابع لدائرة صحة ذي قار، يوم الأربعاء، استقبال قرابة 7000 مصاب جراء الحوادث المرورية خلال العام 2022 الماضي.

وذكر مدير المستشفى، مصطفى جلود العمري، لوكالة شفق نيوز، ان "المستشفى استقبل 6901 مصاب خلال العام 2022 الماضي، حيث توزعت الاصابات بين 5436 اصابة من الذكور و 515 اصابة من الإناث، اضافة الى اصابة 950 طفلا من كلا الجنسين"، لافتا إلى ان " شهر ايار كان اكثر الشهر عددا بالمصابين حيث بلغ 663 اصابة".

وأوضح، أن "أغلب هذه الإصابات حدثت ضمن حدود محافظة ذي قار وتم نقلها إلى مستشفى الناصرية التعليمي وكان لمستشفانا دوراً كبيراً في إنقاذ حياة العديد من المصابين وبمختلف الاصابات الحرجة والمتوسطة والطفيفة من خلال إسعافهم داخل شعبة الطوارئ أو إجراء العمليات الجراحية لهم بالإضافة إلى المتابعة والعناية الطبية في الردهات".