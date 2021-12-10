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خلال 2021.. آلاف الضحايا في العراق ومئات الشكاوى عن التعذيب وسوء المعاملة

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-10T19:49:46+0000
خلال 2021.. آلاف الضحايا في العراق ومئات الشكاوى عن التعذيب وسوء المعاملة

شفق نيوز/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان العراقية، يوم الجمعة، عن حصيلة لضحايا العنف والحوادث المرورية خلال العام الحالي، مشيرة الى فقدان نحو 8 آلاف عراقي منذ عام 2014.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "596 عراقياً ذهبوا ضحية اعمال عنف، 3 منهم بسبب الاحتجاجات"، مشيرة الى "اعتقال 10 ناشطين وصحفيين".

ولفتت الى "فقدان 8 الاف (تراكمي منذ ٢٠١٤ بلا تحقيق ومساءلة وتعويض)"، منوهة الى "وجود 900 شكوى بلا تحقيق عن التعذيب وسوء المعاملة في السجون".

واشارت المفوضية الى "مقتل 175 و اصابة 150 في احتراق مستشفيي ابن الخطيب في بغداد والحسين في الناصرية".

وتابعت المفوضية، "هناك 1000 مدرسة طينية و8 آلاف نقص في المدارس"، مبينة أن "نسبة الالتحاق بالمدارس بلغت 91٪ في الابتدائية، و36٪ في المتوسطة و18٪ في الثانوية و14٪ فقط في الجامعة، ونسبة التسرب 73٪".

واشارت الى "حاجة العراق لـ3 ملايين ونصف المليون وحدة سكنية"، موضحة أن "هناك 4 آلاف مجمع عشوائي( نصف مليون أُسرة)، #بغداد (1022 عشوائية ، #البصرة( 700) مجمع عشوائي".

ولفتت المفوضية الى "وقوع 8286 حادثا مرورياً توفي فيها 2152 شخصاً".

وأوضحت ان "عدد الايتام في العراق بلغ 5 ملايين يتيم وهم يشكلون نسبة 5% من ايتام العالم"، مبينة أن "هنالك مليون طفل عراقي بلا اوراق ثبوتية، و45 الف طفل( اب ينتمي لداعش)".

وتابعت، أن "عدد شكاوى العنف الاسري بلغ 5 آلاف".

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