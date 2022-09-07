خلال 2021 في العراق.. 10 آلاف حادث سير وأكثر من 14 ألف ضحية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد حوادث المرور وضحاياها المسجلة لعام 2021، بنسبة تجاوزت 30% عن العام الماضي .

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2021 بلغت 10659 حادثا منها 2709 حوادث مميتة وبنسبة 25.4%، و7950 حادثا غير مميت وبنسبة 74.6% للمحافظات عدا إقليم كوردستان، مقابل 8186 حادثا في سنة 2020 وبارتفاع بلغت نسبته 30.2%".

وأضاف الجهاز، أن "عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 ( الوفيات) حسب الجنس بلغت 2828 قتيلا، من الذكور 2305 قتلى بنسبة 81.5% ومن الإناث 523 قتيلا بنسبة 18.5% من المجموع الكلي للوفيات، مسجلا نسبة ارتفاع مقدارها 31.4% مقارنة بالنسبة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2020، نحو 2152 قتيلا".

وبين أن "أعداد الجرحى المصابين لسنة 2021 بلغ 11230 مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها 34% عن سنة 2020، التي بلغ فيها أعداد الجرحى 8383".

وأشار الجهاز، إلى أن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة خلال سنة 2021 حيث بلغت 6005 حوادث من مجموع الحوادث البالغ عددها 10659 حادثا، تليها حوادث 3418 حادثا ثم حوادث الانقلاب 1066 حادثا اما الحوادث الاخرى فبلغت 170 حادثا".

ولفت إلى أن "شهر كانون الاول لعام 2021 سجل 1001 حادث يليه شهر تشرين الثاني 991 حادثا يليه شهر ايلول وبعدد 984 حادثا من إجمالي الحوادث، مبينة ان اكثر الحوادث التي حدثت هي على الطرق الرئيسية وعددها 5895 من مجموع الحوادث وبنسبة 55.3%، وعلى الطريق السريع 2463 حادثا بنسبة 23.1% وعلى الطريق الفرعي 1643 حادثا بنسبة 15.4% واقل الحوادث على الطرق الريفية 658 حادثا بنسبة 6.2%".

واوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن "النتائج أظهرت أن أحد مسببات وقوع الحوادث كانت بسبب السائق حيث سجلت 8537 حادثا بنسبة 80.1% وتمثل أعلى نسبة من إجمالي الحوادث".

وتابع الجهاز: أما بسبب السيارة فبلغ 837 حادثا بنسبة 7.8% يليها بسبب الطريق 649 حادثا بنسبة 6.1%"، لافتاً إلى أن بقية الاسباب بلغ مجموعها بالنسبة للمشاة والركاب والأخرى هو 636 حادثا بنسبة 6% من المجموع الكلي للحوادث البالغ 10659 حادثا خلال سنة 2021".