خلال 20 يوماً.. انطلاق أولى رحلات الحج العراقية

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي، يوم الأربعاء، عن تفويج أول رحلة حج نحو السعودية خلال 20 يوماً، فيما أكد أن هناك جهوداً استثنائية لإنجاح موسم الحج.

وقال المسعودي، خلال كلمة له في المؤتمر السنوي للبعثة الطبية للحج، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المواسم الماضية شهدت جهوداً استثنائية من البعثات الطبية"، مبيناً أن "العام الماضي تحديداً شهد نقلة نوعية في الخدمات الطبية، من خلال توفير الأجهزة الحديثة مثل السونار وعيادة الأسنان والأشعة، وهو ما لم يكن متوفراً في الأعوام السابقة".

وأشار إلى أن "العراق حصل على المركز الأول بين البعثات العربية والإسلامية لمرتين، ولا بد من استثمار هذا النجاح والعمل على تطويره"، مستطرداً بالقول إن "العراق على أعتاب انطلاق أول رحلة حج خلال 20 يوماً".