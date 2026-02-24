"خلال 15 يوماً".. مجلس نينوى يتحرك لإعفاء مديري الدوائر

شفق نيوز- نينوى

صوت مجلس محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، على تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء مديري الدوائر الذين تتجاوز مدة إشغالهم المنصب أربع سنوات.

وقال عضو محمود الخلف، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المجلس ألزم محافظ نينوى بتنفيذ القرار خلال مدة أقصاها 15 يوماً، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين بدلاء عن المشمولين بالإعفاء".

وأوضح أن "القرار يأتي في إطار تنظيم العمل الإداري وإعادة تقييم المواقع القيادية داخل دوائر المحافظة، بما ينسجم مع قرارات مجلس الوزراء والتعليمات النافذة".