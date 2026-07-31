خلال يوم.. هزة أرضية سادسة تضرب كركوك

شفق نيوز- كركوك

سجلت محافظة كركوك، مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية وقعت تحديدا بـ 35 كيلومتر شرقي كركوك.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الهزة هي السادسة في المحافظة خلال 24 ساعة، وكانت بقوة 3.5 بمقياس ريختر حسب مركز الرصد الزلزالي في المحافظة.

وكانت محافظة كركوك، قد سجلت في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، هزة أرضية موقعها 35 كم شرقي المحافظة، حيث أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن هذه الهزة الأرضية هي الخامسة في محافظة كركوك، خلال 24 ساعة.

وصباح اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية رابعة محافظة كركوك، وشعر بها عدد من المواطنين في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك بعد تسجيل 3 هزات أرضية شرقي المدينة، ليلة الخميس.

وقال مصدر مختص، لوكالة شفق نيوز، إن "هزة رابعة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد 35 كيلومتراً شرق كركوك".

وأضاف أن "قوة الهزة الأرضية الثالثة تراوحت بين 3.7 و 4 درجات على مقياس ريختر"، مبيناً أن "الجهات المختصة تواصل عمليات الرصد والتحليل لإصدار البيانات الفنية المتعلقة بموقعها وعمقها بشكل رسمي، فيما لم ترد تقارير حتى لحظة إعداد الخبر تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".