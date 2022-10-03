خلال يوم.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين بحوادث سير في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الاثنين، عن مصرع ثلاثة اشخاص واصابة ١١ بحوادث سير في ثلاث محافظات خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، فيما توفي شخص وأصيب ستة آخرون بحادث في الانبار.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حادث اصطدام بين ثلاث عجلات على شارع مطار بغداد الدولي، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، نتيجة السرعة الشديدة وعدم الانتباه.

وأضافت أن حادث اصطدام حصل في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، سيارة نوع "هونداي توسان" ودراجة نارية "تك تك" سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه وعدم ترك مسافة امان، ما أدى إلى اصابة شخص واحد.

وأشارت إلى أن سيارة نوع "تويوتا كراون" انقلبت على طريق الزبير باتجاه قضاء سفوان في محافظة البصرة، بسبب السرعة الشديدة وانفجار الإطار الامامي للمركبة أدى إلى اصابة ثلاثة أشخاص.

فيما أفاد مصدر أمني في الانبار، لوكالة شفق نيوز، بمصرع مدني وإصابة ستة آخرين اغلبهم في حالة حرجة جراء حادث سير على طريق قضاء حديثة غربي المحافظة.