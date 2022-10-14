خلال يوم.. الدفاع المدني العراقي يسجل (34) حادث حريق في (6) محافظات 

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية (34) حادث حريق، فيما بينت خريطة إخماد الحرائق في (6) محافظات.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أوضحت فيه الموقف اليومي لعملها إن "خلال 24 ساعة الماضية في عموم المحافظات بلغت عدد حوادث الحريق (34)، وعدد الوفيات البشرية نتيجة الحوادث حادثين، وعدد الواجبات الإنقاذ نتيجة الحوادث (1)، وواجبات معالجة القنابل غير المنفلقة بلغت واجبا واحدا، فيما بلغ عدد الإصابات البشرية نتيجة الحوادث (2)".

وبينت المديرية أن "أهم الحوادث المسجلة خلال 24 الساعة الماضي هي إخماد فرق الدفاع المدني في بغداد الكرخ حادث حريق اندلع داخل عدد من الأكشاك التجارية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في سوق ابو دشير الشعبي، جنوب بغداد".

وفي بغداد الرصافة بينت المديرية أن "فرقها أخمدت حريقاً وانقذت عوائل سكنية من بناية تجارية سكنية في منطقة الأعظمية شارع سهام متولي دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي محافظة المثنى "أخمدت فرق الدفاع المدني حريقا اندلع داخل عجلة حكومية في قضاء الرميثة دون تسجيل إصابات بشرية".

كما اخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة الانبار "حريقا اندلع داخل شاحنة براد على الطريق الدولي بمنطقة 7 كيلو في الرمادي مركز محافظة الأنبار دون تسجيل إصابات بشرية".

وفي محافظة الديوانية "تمكنت فرق مديرية دفاع مدني الديوانية مركز دفاع مدني الديوانية من إخماد حادث حريق اندلع داخل سكن في منطقة النسيج دور التجاوز دون تسجيل إصابات بشرية".

كما قامت مفارز معالجة القنابل غير المنفلقة في مديرية دفاع مدني ميسان وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بـ"رفع (52) مقذوفا حربيا عبارة عن قذائف مدفع وقنابل هاون في منطقة الطبر بمركز المحافظة وإيداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".