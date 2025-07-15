خلال أيام.. فتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات

شفق نيوز- بغداد

أكد نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، يوم الثلاثاء، قرب موعد فتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا، مبيناً أن ذلك سيتم في الأيام القليلة المقبلة.

وقال البلداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الخدمة الاتحادي، لفتح منظومة الكودات للخريجين الأوائل وحملة الشهادات"، مبيناً أن "ذلك سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ولا يوجد أي تأخير في ذلك".

وتابع البلداوي: "إننا لا نريد تأخير فتح المنظومة وربط ذلك بالتصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي الجدد داخل مجلس النواب، وكان المفترض ان يكون التصويت في جلسة يوم أمس الاثنين لكن تأجل انعقاد الجلسة إلى يوم آخر".

وأضاف أن "لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية تريد حسم ملف أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي وملف منظومة الكودات لتفادي اللجوء إلى المحكمة الاتحادية والطعن في التعيينات".

ولفت البلداوي، إلى أن "اللجنة النيابية ومجلس الخدمة يسعيان إلى حسم ملف الخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا قبل انتهاء الدورة النيابية".