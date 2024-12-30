خلال أيام.. الوجبة 18 من عوائل داعش تغادر "الهول" السوري نحو "الجدعة" العراقي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، يوم الإثنين، أن الوجبة 18 من عائلات داعش ستصل خلال الأيام المقبلة إلى مخيم "الجدعة" جنوبي الموصل، قادمة من مخيم "الهول" في سوريا، فيما بين أنها أولى الوجبات التي تغادر تحت إدارة الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الوجبة تضم 159 عائلة يبلغ عدد أفرادها 573 شخصاً، والعملية تأتي ضمن تنسيق مسبق بين الحكومتين العراقية والسورية لإعادة تأهيل هذه العائلات في مخيم الجدعة".

وكان الآلاف من عناصر داعش نقلوا إلى مخيم "الهول"، بعد أن هُزم التنظيم في سوريا في آذار/ مارس 2019، وإنهاء سيطرته على مساحات كبيرة من الأراضي العراقية والسورية.

ويسعى العراق جاهداً إلى تفكيك مخيم "الهول" في سوريا وإنهاء ملفه في أسرع وقت، لأسباب يعزوها مسؤولوه إلى أن المخيم يمثل بؤرة خطيرة للتشدد، في ظل احتضانه لآلاف العراقيين.

ويعود تاريخ إنشاء مخيم "الهول"، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث أسس من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على مشارف بلدة "الهول" بالتنسيق مع الحكومة السورية، ونزح إليه ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي وفلسطيني، هاجر الكثيرون منهم إلى مختلف أرجاء العالم بمساعدة الأمم المتحدة، خاصة بعد أحداث العام 1991 عندما استباح النظام العراقي السابق دولة الكويت، وقادت ضده الولايات المتحدة حرباً عبر تحالف دولي.