خلال أيام.. النفط النيابية تبشر بانفراج أزمة غاز الطبخ

شفق نيوز- بغداد

توقعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، حدوث انفراج في أزمة غاز الطبخ خلال الأيام المقبلة، لا سيما في حال انتهاء التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وأوضح عضو اللجنة، عدي الزاملي، لوكالة شفق نيوز، أن عمليات التصدير لا تقتصر على المنتجات النفطية المخصصة للاستهلاك المحلي، بل تشمل أيضاً مخلفات تخرج من المصافي والحقول النفطية، مبيناً أن هذه المخلفات تسهم في تعطيل جزء من المنظومة الإنتاجية وتفاقم الأزمة.

وأشار الزاملي، إلى أن لجنة النفط والغاز النيابية عقدت، عقب رفع جلسة مجلس النواب اليوم، اجتماعاً استضافت خلاله مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية ومدير عام شركة الغاز، حيث جرت مناقشة الخطط الحالية والمستقبلية وآليات معالجة الأزمات القائمة وتفادي تكرارها.

وبيّن أن مستوى الأزمة داخل العراق يبقى أقل حدة مقارنة ببعض دول المنطقة، مرجحاً حدوث انفراج خلال الأيام المقبلة، لا سيما في حال انتهاء التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم، استضافت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، مديري شركتي توزيع المنتجات النفطية والغاز، لبحث واقع تجهيز الغاز في البلاد.

وأكدت اللجنة في بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، دعمها لجهود شركات وزارة النفط العراقية، مشددة على ضرورة تحديد أسباب الأزمة ومتابعة تطبيق نظام الدفع الإلكتروني.

كما شدد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان انسيابية تجهيز المواطنين بالمنتجات النفطية، وتنظيم العمل بنظام الدفع الإلكتروني، والحد من حالات التلاعب والتهريب، فضلاً عن وضع خطط استباقية لتأمين المواد في حالات الطوارئ.

من جانبها، أوضحت وزارة النفط أن الأزمة الحالية ترتبط بظروف عامة تشهدها المنطقة، مؤكدة اتخاذ إجراءات للحد من تهريب المنتجات النفطية، مع استمرار العمل لضمان وصولها إلى المواطنين بشكل منتظم، باعتبار ذلك أولوية أساسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه بغداد وعدد من المحافظات من شح في غاز الطبخ، عقب تطبيق إجراءات حكومية تقضي بتحديد حصة العائلة بقنينتين شهرياً عبر البطاقة الوقودية أو برنامج "سوبر كي"، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة، لا سيما في العاصمة.