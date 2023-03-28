خلال هذا العام.. تحرير قلب ديالى من "السجن الكونكريتي"

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عن رفع ما تبقى من الحواجز الكونكريتية من مدينة بعقوبة خلال العام الحالي، بعد أكثر من 18 عاما من الإغلاق بسبب الهجمات والحوادث الامنية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، ان "لجاناً امنية خاصة قامت برفع 90% من الحواجز الكونكريتية في بعقوبة بعد أكثر من 18 عاما من الإغلاق والتحصين لمواجهة هجمات المفخخات والحوادث الارهابية الاخرى، وسيتم رفع المتبقي منها خلال العام الحالي".

وأضاف ان "رفع الحواجز الكونكريتية واعادة فتح طرق بعقوبة رسالة اطمئنان واضحة باستقرار بعقوبة وتلاشي خطر الإرهاب وخططه الظلامية"، داعيا الى "اعادة فتح الطرق المغلقة في الوحدات الادارية الامنة وتخليصها من سجون الكونكريت".

وأغلقت السلطات الامنية في ديالى الكثير من الطرق الرئيسية والفرعية في مدينة بعقوبة منذ 2007 لغاية 2011 على خلفية الهجمات الارهابية بالعجلات المفخخة والعبوات الناسفة آنذاك.

وتسبب الاغلاق في تردي البنى التحتية بشكل كبير الى جانب اندثار الواجهة العمرانية والمدنية لمدينة بعقوبة.