خلال مشاركته في الأربعينية.. عراقجي يشيد بالإجراءات الأمنية والخدمية في النجف

شفق نيوز - النجف

أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الاثنين، بالإجراءات المتخذة في محافظة النجف، ومستوى التنسيق الأمني والخدمي، مثمناً الجهود المبذولة لاستقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال زيارة الأربعين.

جاء ذلك في حديثه لعدد من الصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، خلال زيارته إلى محافظة النجف ومشاركته في الزيارة الأربعينية، حيث كان في استقباله محافظ النجف يوسف گناوي في مطار النجف الدولي.

من جانبه أكد كناوي، أن الحكومتين الاتحادية والمحلية سخّرتا جميع إمكاناتهما الخدمية والحكومية لخدمة الزائرين العراقيين والأجانب.

وقال گناوي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جميع الدوائر في المحافظة تعمل بحالة استنفار كامل لضمان تقديم أفضل الخدمات وإنجاح مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، بما ينسجم مع مكانة النجف الأشرف ودورها في استقبال ملايين الزائرين من داخل العراق وخارجه".