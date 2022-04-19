خلال لقائه رئيس الجمهورية.. الزاملي يحث لضرورة تنفيذ حكم الاعدام بعناصر (داعش) المدانين

شفق نيوز / أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، يوم الثلاثاء، ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بعناصر (داعش) المدانين بارتكاب المجازر والجرائم الارهابية، فيما بحث مع رئيس الجمهورية آليات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإقرار القوانين المختصة بمكافحة الفساد.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، التقى اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية برهم صالح، في مبنى قصر السلام، وجرى التأكيد على اهمية ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد، وتفعيل اليات التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق في الاسراع في تشريع القوانين المختصة في مكافحة الفساد، والتي تسهم في تعزيز الخطوات الإصلاحية المُلبية لتطلعات كافة مكونات الشعب".

ودعا الزاملي الى "ضرورة تنفيذ حكم الاعدام بالدواعش العرب والاجانب والمدانين بارتكاب المجازر والجرائم الوحشية الإرهابية".