خلال أقل من 12 ساعة.. تسجيل دخول 19 ألف ايراني الى العراق

شفق نيوز/ قال حاكم قضاء مهران في محافظة ايلام غرب ايران، علي عباس شفيعي، اليوم الثلاثاء، انه نظراً لحجم زوار الإمام الحسين عليه السلام عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة، تم إضافة 5 بوابات لمنفذ مهران المؤدي إلى منفذ زرباطية الحدودي مع العراق.

وأوضح شفيعي في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "نظرا لحجم الزوار الذين يرغبون بالزيارة الى مرقد الإمام الحسين (ع) لحظة بدء العام الإيراني الجديد، تم تسجيل 19 ألف خروج إلى العراق عبر منفذ مهران منذ منتصف الليل وحتى خلال الساعة العاشرة صباح اليوم".

وأضاف أن "توافد الأهالي إلى منفذ مهران الحدودي مستمر ونظراً لمحدودية مرافق العراق تم إضافة 5 بوابات إلى عدد البوابات والآن توجد 15 بوابة تقدم خدماتها للزائرين في منفذ مهران".

وأشار شفيعي، الى انه "مع توقف الأمطار لا يواجه الزوار أية مشاكل على الحدود وحركة المرور تسير بسلاسة".