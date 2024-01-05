خلال عام.. 22 ألف سائح دخلوا ذي قار وهذه أسباب عزوف السائح المحلي

شفق نيوز/ كشفت السلطات المحلية بمحافظة ذي قار، يوم الجمعة، عن أعداد السائحين الذين دخلوا المحافظة خلال الموسم السياحي الماضي، فيما أكدت أن الموسم الحالي شهد عزوف السائح المحلي عنها بسبب قلة المياه في الأهوار.

وقال مدير سياحة ذي قار، اسعد القروغولي لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت خلال الموسم السياحي الماضي 2023 دخول قرابة 22 ألف سائح للناصرية، بينهم 1500 سائح أجنبي"، لافتا إلى أن "التوقعات تشير إلى ان الموسم الحالي سيكون مميزاً بالسياح الأجانب من غير الجنسية العراقية".

وأضاف القروغولي، أن "المتابعات الفنية للدوائر المختصة سجلت عزوف السائح المحلي، خلال الفترة الماضية، بسبب قلة المناسيب المائية في الأهوار، خلال الوقت الحالي على غير العادة السنوية لها".

وأوضح أن "ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا المحافظة خلال الفترة الماضية، كان نتيجة التسهيلات التي منحت من قبل هيئة السياحة العامة، حيث أن العراق بات يمنح تأشيرة الدخول داخل المطار مباشرة للسائح الأجنبي، وبالتالي ساهمت هذه الخطوة بشكل كبير في إقدام السائح الأجنبي للبلاد".

واكد مدير سياحة ذي قار، أن "الآمال معقودة على الحكومة المحلية الجديدة بشقيها التنفيذي والتشريعي في وضع الخطط العامة لتطوير واقع السياحة في مدينة الناصرية، وذلك لأهمية هذا الملف في تطوير واقع البنى التحتية للمحافظة، وكذلك تشغيل الأيدي العاملة".