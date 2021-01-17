خلال عام .. أكثر من 5000 حادث سير وسقوط من مرتفع واطلاق نار بالرأس في بغداد

شفق نيوز/ اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية يوم الاحد عن استقبالها 21887 حالة مرضية خلال عام 2020 بينها 11468 حالة طارئة، مبينة ان من بين الحالات الطارئة 5316 حالة مابين حوادث سير وسقوط من اماكن مرتفعة.

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد خالد الحيالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم، ان "مستشفى جراحة الجملة العصبية استقبلت خلال العام الماضي نحو 21887 حالة مرضية بمختلف الاصابات والامراض الخاصة بالدماغ والحبل الشوكي".

واضاف ان "من بين الحالات التي استقبلتها 10419 حالة للاستشارية فيما استقبلت 11468 حالة طارئة مابين حوادث سير وطلق ناري نتيجة الرمي العشوائي والجلطات والسقوط من اماكن مرتفعة ونوبات صرع وفتحات الظهر لحديثي الولادة وغيرها".

واوضح الحيالي ان "من بين الحالات الطارئة 71 حالة طلق ناري بالراس نتيجة الرمي العشوائي و 1759 حوادث سير سيارات ودراجات نارية وتكتك و 2490 حالة جلطات دماغية مفاجئة و3557 حالة سقوط من مرتفع".

وافاد بان "المستشفى اجرت خلال العام الماضي 30125 فحص مفراس و 16148 فحص رنين و 5887 فحص اشعة فيما اجرت 1799 تخطيط دماغ و 239 الف و 402 فحصا مختبريا بمختلف التخصصات"