خلال عام.. العراق ينجز نحو 600 بئر لمواجهة شح المياه

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، يوم الجمعة أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها أنجزت حفر (579) بئرا خلال عام 2021 في عموم البلاد من ضمنها آبار الشح المائي في محافظة ديالى لمواجهة الشح المائي واستخدام مياه الآبار كمياه بديلة عن المياه السطحية التي تبعد عنها.

وأضافت انه "كان لهذه الآبار المنجزة الأثر الواضح في سد النقص الحاصل من المياه ومعالجة نقص المياه وحل الأزمة المائية خلال العام المنصرم".

وتابع البيان؛ أن مياه هذه الابار تُستخدم في استعمالات متعددة منها لأغراض الشرب، والاستخدامات اليومية المختلفة، وسقي المزروعات والتشجير، وكذلك في إرواء الحيوانات.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.