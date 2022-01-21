سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال عام.. العراق ينجز نحو 600 بئر لمواجهة شح المياه

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-21T12:56:41+0000
خلال عام.. العراق ينجز نحو 600 بئر لمواجهة شح المياه

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، يوم الجمعة أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها أنجزت حفر (579) بئرا خلال عام 2021 في عموم البلاد من ضمنها آبار الشح المائي في محافظة ديالى لمواجهة الشح المائي واستخدام مياه الآبار كمياه بديلة عن المياه السطحية التي تبعد عنها.

وأضافت انه "كان لهذه الآبار المنجزة الأثر الواضح في سد النقص الحاصل من المياه ومعالجة نقص المياه وحل الأزمة المائية خلال العام المنصرم".

وتابع البيان؛ أن مياه هذه الابار تُستخدم في استعمالات متعددة منها لأغراض الشرب، والاستخدامات اليومية المختلفة، وسقي المزروعات والتشجير، وكذلك في إرواء الحيوانات.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

related

ذي قار: تكبدنا خسائر كبيرة بسبب شح المياه ولا صحة لنفوق الحيوانات والأسماك

Date: 2021-07-29 14:40:45
ذي قار: تكبدنا خسائر كبيرة بسبب شح المياه ولا صحة لنفوق الحيوانات والأسماك

جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

Date: 2021-05-15 13:23:55
جهود دبلوماسية مكثفة لتقاسم ضرر شح المياه في العراق مع ثلاث دول

زراعة واسط تطالب الحكومة بزيادة الحصة المائية

Date: 2021-08-02 09:51:45
زراعة واسط تطالب الحكومة بزيادة الحصة المائية

وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

Date: 2021-05-27 12:19:25
وزير الموارد المائية: إيران تسببت بفقدان الخزين المائي لأثنين من سدود العراق

محتجون غاضبون على شح المياه يقطعون طريق واسط ميسان (صور)

Date: 2021-08-16 08:25:46
محتجون غاضبون على شح المياه يقطعون طريق واسط ميسان (صور)

فيديو.. "لعنة" تعيد ديالى الى العصور البدائية

Date: 2021-06-02 16:13:59
فيديو.. "لعنة" تعيد ديالى الى العصور البدائية

انطلاق مشاريع في الفلوجة للقضاء على شح المياه

Date: 2021-08-23 12:00:37
انطلاق مشاريع في الفلوجة للقضاء على شح المياه

اكبر بحيرة في ديالى تفقد نصف خزينها والسيول الايرانية تغمر سد الوند

Date: 2021-01-29 08:02:49
اكبر بحيرة في ديالى تفقد نصف خزينها والسيول الايرانية تغمر سد الوند