خلال عامين.. حوادث السير تنهي حياة نحو 450 إنساناً في محافظة عراقية

شفق نيوز/ كشف مصدر امني مطلع في ذي قار، يوم الثلاثاء، عن احصائية بحوادث السير والوفيات في المحافظة خلال العامين الماضيين.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحافظة وخلال عامي 2021 و2022 سجلت 1338 حادث سير في عموم مدنها، توزعت بواقع 732 حادثاً خلال عام 2021، بينما شهدت السنة الماضية تسجيل 606 حوادث سير".

وبين ان "عدد الوفيات بلغ 446 حالة وفاة نتيجة حوادث السير، توزعت بين 229 حالة في عام 2021، و217 حالة وفاة خلال عام 2022"، مشيراً إلى ان "اعداد الجرحى بلغت بالالاف".

وتعد محافظة ذي قار من بين المحافظات الأكثر تسجيلاً لحوادث السير لكون ما يسمى بـ"طريق الموت" يمر بها وهو جزء من الطريق الدولي السريع الذي يربط المحافظات الجنوبية بالوسطى والعاصمة بغداد.