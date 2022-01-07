خلال شهر واحد .. 30 هزة أرضية ضربت العراق

شفق نيوز/ أصدرت وزارة النقل/ الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي / قسم الرصد الزلزالي الْيَوْمَ الجمعة التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر كانون الأول 2021 .

وأوضحت مديرة قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان اليوم، ان العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (30) هزة ارضية منها (16) هزة أرضية داخل العراق و (14) هزة أرضية داخل إيران وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق، وتراوحت قوتها بين (2'3-3،8) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين(4-19)كم .

هذا وتركز "النشاط في هذا الشهر بشكل واضح في محافظة السليمانية في اقضية جمجمال وكلار ، وشرق بحيرة دوكان ، ومحافظة نينوى في شمال تلعفر، ومحافظة كركوك ، ومحافظة ديالى في قضائي مندلي وخانقين وقره تبه"، وفقا للمسؤولة.

وذكرت خلف أيضا اما بقية النشاط فقد "سجل بالقرب من الحدود العراقية الايرانية وداخل ايران تحديداً محافظات كرمنشاه وايلام وكوردستان وغيرها حيث بلغ عددها اربعة عشرة هزة".

كما نوهت إلى أنه "ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي و هذا مايوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

وتابعت مديرة قسم الرصد الزلزالي بالقول ان مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية بلغت خمسة تقارير ، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية او مادية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر .