خلال شهر واحد.. نحو 70 حالة وفاة بحوادث سير في بغداد

شفق نيوز/ كشفت دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل العشرات من حالات الوفاة جراء حوادث السير في العاصمة بغداد خلال الشهر الماضي.

وقال مدير قسم فحص الأموات في الدائرة، عبد الوهاب عصام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التقرير الذي أصدرته الإحصائيات الرسمية أظهر أن عدد وفيات حوادث المرور بلغ 69 حالة وفاة بحسب الجهات التحقيقية والقضائية، توزعت بين انقلاب عجلة واصطدام وحوادث سير خلال شهر تموز/ يوليو الماضي".

وأشار إلى أن "مشكلة الحوادث المرورية في العراق من أبرز مسببات الخسائر البشرية التي تشهدها البلاد وذلك بسبب عدم التزام السائقين بإجراءات السلامة".