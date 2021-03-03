خلال شهر واحد.. الكشف عن مؤشر "مرعب" بحقوق الإنسان في النجف

شفق نيوز/ كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في النجف، يوم الأربعاء، عن مؤشر "خطير ومرعب" حدث خلال شهر كانون الأول من العام الحالي في المحافظة.

وقال مسؤول المكتب فرزدق البديري لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة سجلت في الشهر الأول من العام الحالي، 135 شكوى عنف اسري، توزعت بواقع 88 حالة اعتداء أزواج على زوجاتهم، و20 حالة اعتداء زوجات على أزواجهن، اضافة إلى 18 حالة اعتداء أبناء على ابائهم".

ووصف البديري هذه الأرقام بأنها "خطيرة ومرعبة، ويجب الوقوف عندها، خاصة فيما يتعلق بارتفاع حالات اعتداء الزوجات على أزواجهن، والأبناء على الاباء، كون النجف مدينة دينية محافظة".

وطالب بـ"ضرورة الإسراع في إقرار قانون العنف الاسري من قبل مجلس النواب، كونه يحمي جميع اطراف العائلة ويضع حداً للاعتداءات المتكررة بين المتخاصمين من العائلة الواحدة".