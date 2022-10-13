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خلال شهر .. قرابة 6 آلاف حالة طلاق مسجلة في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-13T07:57:14+0000
خلال شهر .. قرابة 6 آلاف حالة طلاق مسجلة في العراق

شفق نيوز/ نشر مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس إحصائية الزواج والطلاق لشهر ايلول لسنة 2022 لمحافظات العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

ووفقا للإحصائية فإن ثلاث محافظات تصدرت أعلى معدل للزواج وهي كل من العاصمة بغداد بجانبيها الكرخ والرصافة، ومحافظة الأنبار.

وتشير الإحصائية أيضا إلى أن ثلاث محافظات ايضا تصدرت حالات الطلاق خلال الشهر الماضي وهي: بغداد بجانبيها ومحافظة البصرة.

وبحسب الإحصائية فإنها سجلت 15،271 عقد زواج، مع تصديق عقود الزواج الواقعة 2،774، بينما كانت حالات تصديق الطلاق الخارجية 3،901، والتفريق بحكم قضائي 1،668.

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