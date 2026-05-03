خلال شهر .. إطلاق 20 مليون سمكة في بحيرتي "الحبانية وعنه" بالأنبار

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، عن إطلاق وجبة جديدة من أسماك الكارب حديثة الفقس في بحيرة الحبانية بمحافظة الأنبار، ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز المخزون السمكي ودعم الأمن الغذائي في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "دائرة الثروة الحيوانية أطلقت أكثر من 9 ملايين سمكة كارب في بحيرة الحبانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وبإشراف فريق فني متخصص لضمان اختيار المواقع الملائمة وتحقيق أفضل نسب نمو وبقاء".

وأوضحت أن "هذه الكميات جرى إنتاجها في مفقس أسماك الصويرة، ضمن برامج الإكثار الاصطناعي التي تنفذها الدائرة بهدف تنمية المسطحات المائية الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي".

وأكدت الوزارة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لدعم الأمن الغذائي عبر زيادة الإنتاج السمكي وتوفير مصدر بروتيني مهم يسهم في تلبية احتياجات المواطنين".

وكانت وزارة الزراعية العراقية، أعلنت في 23 نيسان/ أبريل الماضي عن إطلاق أكثر من 11 مليون سمكة في بحيرة عانه بالأنبار، حيث شملت الحملة إطلاق أكثر من 10 ملايين سمكة كارب اعتيادي، إضافة إلى أكثر من مليون سمكة "گطان"، في إطار برنامج مستمر لتطوير قطاع الثروة السمكية.