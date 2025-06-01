خلال شهر.. أرض العراق تهتز 25 مرة

شفق نيوز/ أصدر قسم الرصد الزلزالي التابع للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقي، يوم الأحد، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية وخريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لشهر أيار/ مايو 2025.

وبحسب التقرير الشهري، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، بلغ العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر (64) هزة أرضية منها (25) هزة أرضية داخل العراق.

كما سجل التقرير، (26) هزة أرضية داخل ايران (كرمنشاه- ايلام - كوردستان - وخوزسيستان- لورستان) وغيرها، وبالقرب من حدودها مع العراق. بينما تم تسجيل (13) هزة أرضية داخل تركيا (فان- هكاري - بتلس- سيرت) وبالقرب من حدودها مع العراق.

ووفق التقرير، تراوحت مقدار (قوة) الأحداث الزلزالية بين (4,6 -1) درجة. في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (33-3) كم.

وتركز النشاط الزلزالي بشكل واضع في هذا الشهر داخل العراق في كل من محافظة السليمانية (دربندخان، كلار، جمجمال) حيث بلغت عدد الهزات فيها (10) هزات، بينما تم سجيل (6) هزات في محافظة كركوك، و(3) هزات في محافظة ديالى (خانقين)، وسجلت هزتين في محافظة اربيل (سوران، وشقلاوة) وهزتين في محافظة دهوك، وهزة أرضية واحدة في محافظة نينوى و مثلها في محافظة واسط.

كما بلغ مجموع التقارير الصادرة بالهزات الانية 4 تقارير في هذا الشهر، ولم يتم تسجيل اية خسائر بشرية في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر.