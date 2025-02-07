خلال شهر.. البصرة تسوق نصف مليون دجاجة محلياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الجمعة، تسويق نحو 500.000 دجاجة للأسواق المحلية خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر البطاط، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المسوقة من فروج اللحم شملت 71,389 دجاجة من الحقول المجازة، بينما تم تسويق 418,500 دجاجة من الحقول غير المجازة في عموم المحافظة".

وأشار البطاط، إلى أن "هناك تزايداً مستمراً في أعداد الطيور المنتجة في الفترة الأخيرة، مما يعكس استقرار أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية".

وأضاف أن "كوادر المديرية مستمرة في متابعة عمل حقول الدواجن وتقديم الإرشادات الضرورية لأصحاب الحقول لتجنب الأمراض وزيادة الإنتاج، بما يسهم في سد حاجة السوق المحلي من المنتج المحلي".