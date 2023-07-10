خلال شهرين.. عبور 31 ألف طائرة فوق أجواء العراق

شفق نيوز / أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، عبور أكثر من 31 ألف طائرة لأجواء البلاد، خلال شهري أيار وحزيران الماضيين.

وقال المدير العام للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، عباس صبار البيضاني، إن "توجيهات الوزير رزاق محيبس بضرورة الالتزام بشروط ومتطلبات منظمة الطيران المدني (ICAO)، لغرض زيادة عدد شركات الطيران المستخدمة لأجواء العراق، حققت زيادة في عدد الطائرات المدنية العابرة للأجواء العراقية".

وأضاف البيضاني، أن "خلال شهر أيّار الماضي عبرت 14894 طائرة، فيما وصل عدد الطائرات المقتربة إلى 3896 طائرة، في حين شهد شهر حزيران الماضي، مرور 16340 طائرة، واقتراب 4210 طائرة من أجواء العراق".